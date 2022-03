Will Smith, "perché sua moglie ha perso i capelli": orrore nella chat dei soldati ucraini, cosa spunta

29 marzo 2022 a

Selvaggia Lucarelli, con alcuni post pubblicati sul suo profilo Twitter fa vedere al popolo social e ai suoi fan che persino i soldati ucraini stanno commentando la notizia di Will Smith che ha dato uno sberlone a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. "Stamattina leggevo commenti dei soliti 'basta con Will Smith non avete cose più importanti di cui parlare?'", ha scritto la giornalista. "Poi ho aperto una chat di soldati ucraini (zona Charkiv) su Telegram. Tra video di russi catturati e città distrutte commentavano questo. Così, per dire", ha concluso.

Ovvero, i militari ucraini ironizzavano sullo schiaffo che l'attore ha piazzato in faccia al conduttore della kermesse dopo che aveva fatto una battuta di cattivo gusto su sua moglie che soffre di alopecia, una malattia autoimmune che fa perdere i capelli. E, ha aggiunto la Lucarelli: "Per giunta, se ho capito bene, percul*** la violenza gratuita di Will Smith dicendo che lei ha perso i capelli perché è stufa di suo marito".

Un tweet quello di Selvaggia Lucarelli che ha scatenato il comico Luca Bizzarri che ha risposto al suo cinguettio così: "Già il fatto che ci sia una 'chat di soldati ucraini'…". E lei ha ribattuto: "Eeeee come sei indietro".

