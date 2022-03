Omicron 2, Massimo Galli: "Aumento di intensive, non è finita". L'errore che rischia di condannarci

29 marzo 2022 a

"Omicron 2 si sta mostrando in grado di sostituire Omicron 1, con una velocità che Delta e Alfa non avevano": Massimo Galli mette in guardia dai rischi della nuova variante durante il collegamento con Agorà su Rai 3. "Sostiene in tutta Europa un nuovo incremento di casi di Covid-19. E quando i casi sono tanti, anche se la variante non è particolarmente cattiva, corrispondono a un aumento di ospedalizzazioni, anche in intensiva", ha spiegato l'infettivologo.

Secondo Galli, non bisogna abbandonare del tutto la cautela col virus: "Questa frettolosità, non solo italiana, nel dire “è passato tutto” corrisponde al fatto che qualcuno in politica ha pensato di avere un profitto nel dare una rassicurazione generalizzata a parte dell'elettorato". L'attenzione, a suo dire, dovrebbe rimanere ancora alta visto che "sulla variante Omicron, sia 1 che 2,la capacità del vaccino di contenere l'infezione è limitata".

Il numero dei casi con questa variante, inoltre, sarebbe addirittura sottostimato: "A fronte di una malattia blanda ma che impone una serie di complicazioni, tra isolamento e tamponi, il risultato è che abbiamo molti più casi di Omicron di quanti ne sono dichiarati ufficialmente. Purtroppo credo sia quasi certo. Alzi la mano se c'è qualcuno dei presenti che non conosce almeno un amico o un parente che ha avuto Omicron senza dichiarare la positività".

