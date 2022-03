CartaBianca, Federico Rampini "La mossa illegale di Vladimir Putin", perché ora lo zar può ammazzarsi

30 marzo 2022 a

a

a

Federico Rampini ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3 nella puntata di martedì 9 marzo, dice chiaramente che la richiesta di Vladimir Putin di pagare il gas in rubli "è illegale". Questo perché, spiega la penna del Corriere della Sera, "la Russia non può cessare di fornire gas, sarebbe una mossa autolesionista". Insomma, sarebbe Mosca in primis a subirne gli effetti negativi.

"Chi sono i veri estremisti". Orsini torna dalla Berlinguer e sfida Draghi: nuovo clamoroso caso dalla Berlinguer

Ieri infatti il Cremlino ha ribadito che i pagamenti del gas russo saranno possibili solo in rubli, invitando i Paesi occidentali ad acquistare la valuta russa "con dollari o euro". "Nessuno fornirà gas gratuitamente, è semplicemente impossibile. Potete pagarlo solo in rubli", ha dichiarato in un punto stampa il portavoce, Dmitry Peskov, sottolineando che la situazione è "cambiata: "Le imprese devono comprendere le mutate condizioni di mercato e la situazione completamente diversa che si è verificata nella guerra economica condotta contro la Russia", ha sottolineato Peskov.

"Per quanto dovremo restare in Ucraina". Il generale russo Shamalov parla in tv: svelato il piano di Putin, paese sotto choc

I Paesi dell'Ue però hanno subito messo in chiaro che non pagheranno le forniture in rubli visto che l'Unione "fa parte del G7 e la commissaria Kadri Simson era presente all'incontro ed è parte della dichiarazione. La nostra posizione è quella del G7: i partner concordano sul chiedere alle compagnie di non accettare questa richiesta" dai fornitori russi. Lo precisa il portavoce della Commissione Europea per l'Energia Tim McPhie. Il transito del gas russo attraverso l'Ucraina, aggiunge McPhie, "continua" anche durante la guerra: Mosca e Kiev hanno continuato ad assicurare il passaggio del gas diretto in Europa anche dopo l'annessione della Crimea e durante la guerra a bassa intensità nel Donbass, perché era nell'interesse economico di entrambe le parti. L'intesa politica annunciata la settimana scorsa per aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Usa è un passo per liberarci della dipendenza dal gas russo".

Diretta Gas, la Germania attiva l'allerta del piano d'emergenza. Cosa significa: è panico in Europa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.