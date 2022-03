Cartabianca, la rissa tra Orsini e Parsi degenera: "Saccente, te ne devi andare", "Buffone"

30 marzo 2022 a

Rissa in diretta tra il professor Vittorio Emanuele Parsi e il professor Alessandro Orsini da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, nella puntata del 29 marzo. In studio si discute di guerra tra Ucraina e Russia. Parsi, docente di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche Studi strategici, discute con la conduttrice Bianca Berlinguer.

Mentre il professor Parsi sembra orientato a interrompere il collegamento con il talk show - "avevo chiesto una cosa, di parlare dell'Ucraina, di fatti, non di fare il sandwich" - dallo studio interviene prima la Berlinguer -"stiamo parlando di fatti" - e poi Orsini, che è docente della Luiss: "Non hai detto nulla, hai fatto una figuraccia. Noi ci conosciamo, hai fatto un intervento da saccente, non hai nulla da dire e fai bene ad andartene", tuona.

"Alessandro vi saluto, volevo evitare proprio questo, volevo evitare di fare da cassa di risonanza a questa buffonate", dice Parsi prima di interrompere il collegamento. "Per favore non litigate", prova a dire la Berlinguer. Ma nulla da fare. Orsini ribatte: "E allora perché dici buffonate?". Ma lo schermo diventa nero.

