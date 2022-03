Anastasia Vashukevich, la foto di nudo sullo yacht della "cacciatrice di sesso" incastra l'oligarca russo: un caso clamoroso

30 marzo 2022 a

Eccole in bikini, bellissime, truccate, vestite firmate. Su yacht o in ville e hotel extralusso. Le foto pubblicate su Instagram da amanti, figlie, mogli diventa materiale "investigativo" per inchiodare gli oligarchi, ormai nel mirino dei provvedimenti di Stati Uniti ed Europa. Uno dei casi che ha fatto più scalpore è il caso clamoroso della auto-definita "cacciatrice di sesso" Anastasia Vashukevich e del magnate russo sulla barca milionaria.

Un video investigativo prodotto da Aleksey Navalny ha infatti collegato l'oligarca amico di Putin Oleg Deripaska a una crociera a bordo di un mega yacht nelle acque della Norvegia. Il dissidente russo - che recentemente è stato condannato a 9 anni da Mosca - ha utilizzato l'account Instagram di Anastasia Vashukevich come "materia prima", riporta il sito Vice, per documentare un presunto incontro segreto "al largo" tra Deripaska e un alto funzionario del governo russo.

Tra le varie foto che la ritraggono sempre ben poco vestita, Anastasia ha anche pubblicato quelle che sembravano essere proprio degli scatti insieme a Deripaska. La Vashukevich viene descritta come la sua "amante" e il documentario fa ampio uso delle sue foto e video su Instagram per ritrarla mentre si unisce a Deripaska e a un vice primo ministro russo in una crociera di piacere nell'agosto del 2016.

Insomma, la "dolce vita" postata sui social, diventa così fondamentale per risalire agli oligarchi. Decine di foto scattate da figlie, mogli e amanti dei magnati, hanno aiutato gli investigatori a rintracciare i magnati russi per confiscare i loro beni di lusso.

