Alberto Zangrillo opera Flavio Briatore, "costretto a un periodo di immobilità": le condizioni del manager

Flavio Briatore in ospedale. L'imprenditore 71enne è stato operato al tendine d'Achille. La notizia è arrivata su Instagram, dove l'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha voluto pubblicare una foto per rassicurare i fan. A corredo dello scatto che lo mostra seduto sul letto, con un tutore che tiene immobile la gamba, la spiegazione: "Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille".

Nel post l'imprenditore ha voluto ringraziare chi lo ha rimesso in piedi: "Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!".

Quanto subito dall'imprenditore è una particolare tipologia di operazione chirurgica. Quest'ultima consiste nella sutura di due parti del tendine che risultano essere recise per via di un qualsiasi evento di natura traumatica o di una rottura spontanea su base infiammatoria o degenerativa. Tanti i commenti piovuti sotto la foto: "Flavio rimettiti presto", si legge. E ancora: "Auguri di pronta guarigione". Ma c'è anche qualcuno che gli ricorda che ora gli toccherà il viaggio di ritorno. Una battuta in riferimento alle recenti lamentele di Briatore nei confronti di Autostrade.

