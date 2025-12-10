Flavio Briatore in campo per la famiglia del bosco: "Disposto a pagare io"

Flavio Briatore si sarebbe offerto di finanziare i lavori di ristrutturazione del casolare della famiglia nel bosco. La vicenda è quella di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, dove da una coppia di coniugi australiani sono stati allontanati i tre figli di 6 e 8 anni. La decisione è stata presa dal tribunale dei minori dell'Aquila, che ha giudicato non adeguato il casolare in mezzo al bosco in cui i piccoli stavano crescendo insieme ai genitori. Di lì il loro trasferimento in una struttura protetta a Vasto. La madre ha avuto l'opportunità di seguirli, ma le sarebbe stato concesso di vedere i bambini solo durante i pasti.

Nei giorni scorsi, in attesa che i giudici si esprimano di nuovo sul ricongiungimento familiare, la coppia ha accettato una nuova casa, un casolare in comodato gratuito offerto da un imprenditore locale a Palmoli, per risolvere le problematiche igienico-sanitarie della loro dimora originale. Inoltre, c'è anche Al Bano che si è detto pronto a ospitare la famiglia nella tenuta di Cellino San Marco, in Puglia. E a tutto ciò si aggiunge l'offerta di Briatore che, stando a quanto riportato da La Stampa, avrebbe chiamato in Regione per dirsi pronto ad aiutare economicamente la famiglia con i lavori del casolare nel bosco.