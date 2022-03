Tommaso Petroni, ecco il generale che prende il posto di Figliuolo: il passato del militare voluto da Draghi

30 marzo 2022 a

Il generale Francesco Figliuolo sarà sostituito da Tommaso Petroni. Sarà lui, anch’esso generale dell'Esercito, a completare la campagna vaccinale e ad adottare altre misure di contrasto al Covid dal 1° aprile. A nominare Petroni, Mario Draghi attraverso un Dpcm. L'unità, dopo l'addio di Figliuolo, sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e da personale in servizio al ministero della Salute.

Fino ad ora il maggior generale è stato a capo dell'area logistico-operativa della Struttura commissariale diretta finora proprio da Figliuolo. L'uomo, sessantanni, originario di Canosa di Puglia, si è arruolato nell'Esercito nel 1981. Successivamente ha ricoperto vari ruoli di comando e ha prestato servizio in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia.

Immediato il messaggio di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, al "nuovo" arrivato: "Vorrei ringraziare il generale Francesco Paolo Figliuolo per la collaborazione che c'è stata e per tutte le attività che abbiamo portato avanti durante la prima fase della campagna vaccinale, quando non poche erano le difficoltà. Grazie ancora generale per il supporto e un grande in bocca al lupo per la sua carriera". Poi l'augurio a Petroni. "Do il benvenuto al generale Petroni - conclude - nella certezza che si possa continuare a collaborare, e con l'auspicio che comunque si chiuda al più presto la partita del Covid e che ci si occupi di altro in questo Paese".

