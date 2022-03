Volodymyr Zelensky, Germano Dottori lo smaschera: "Articolo 5", così il premier condanna l'Europa alla guerra?

30 marzo 2022 a

a

a

Una frase che spiega tutto. "L'articolo 42, par. 7 del Trattato Ue è più stringente dell'articolo 5 del Patto Atlantico". Poche parole quelle che Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, affida ad un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Poche parole appunto per dire che forse è anche per questo motivo che ormai il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha lasciato perdere l'idea di entrare nella Nato prediligendo l'ingresso del suo Paese in Europa.

Perché il sostegno a Mosca sarà fatale a Pechino: salta la via della Seta?

Recita infatti il trattato sull'Unione europea: "Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri".

E ancora: "Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa".

Bayraktar, il drone turco fa strage di russi: il video che umilia Vladimir Putin | Guarda

L'articolo 5 del Patto dice che "le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza".

Anastasia, la foto di nudo sullo yacht incastra l'oligarca: così la "cacciatrice di sesso" ha fregato il fedelissimo di Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.