Gruppo Wagner, chi è l'oligarca in fuga dall'Fbi dietro allo squadrone di macellai: il report riservato

La Russia ha schierato il gruppo Wagner. "A causa delle pesanti perdite e di un'invasione in gran parte bloccata - hanno fatto sapere le autorità britanniche -, la Russia è stata molto probabilmente costretta a ridefinire le priorità del personale Wagner per l'Ucraina a scapito delle operazioni in Africa e Siria. Si prevede che schiereranno più di mille mercenari, inclusi alti dirigenti dell'organizzazione, per operazioni di combattimento". Chi sono questi uomini spietati chiamati da Vladimir Putin lo rivelano dei documenti riservati arrivati al Domani. Si tratta di mercenari, un'armata segreta usata dal Cremlino per le operazioni speciali come quella in Siria. Questi uomini utilizzano un simbolo riconoscibile: un teschio all'interno di un cerchio sottile rosso. Eppure non mancano variazioni. Più volte è infatti apparso il teschio circondato dalla frase "Il rovescio della medaglia".

A capo dei mercenari c'è un'agenzia di sicurezza privata fondata da Dmitry Utkin, sospettato di simpatie neonaziste ed ex ufficiale delle forze speciali militari conosciute con la sigla Gru. A finanziare il gruppo c'è invece Yevgeny Viktorovich Prigozhin, anche conosciuto con la definizione de "Il cuoco di Putin" e da qualche giorno ricercato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense con l'accusa di essere il perno attorno al quale ha funzionato il sistema di interferenza delle elezioni vinte da Donald Trump.

Non solo, perché l'oligarca sarebbe anche lo stratega dei mercenari di Wagner. Il reparto lavora in sinergia con la Difesa della Federazione russa. E ora sembra attivo anche nella guerra in Ucraina. C'è di più perché il gruppo sarebbe legato al battaglione Rusich definito dagli investigatori italiani antiterrorismo "una formazione composta da neonazisti" che "si sono distinti nelle battaglia per l'aeroporto di Donetsk, ripreso dai separatisti filorussi. Sono artefici della distruzione di un battaglione paramilitare ucraino denominato Aydar".

