Ségolène Royal, la strana teoria sulla guerra in Ucraina: "Troppo testosterone"

31 marzo 2022 a

a

a

Ha una teoria tutta sua sulla guerra tra Ucraina e Russia Ségolène Royal, la prima donna ad arrivare al secondo turno dell'elezione presidenziale francese, sconfitta da Nicolas Sarkozy. Per la compagna di François Hollande, ex presidente francese, la colpa è del "testosterone". Proprio così. "Da quando Angela Merkel ha lasciato la scena - ha spiegato al Corriere della Sera - si vedono solo uomini, dagli studi televisivi alla gestione del Covid alle riunioni del G7. I leader dei Paesi più industrializzati sono tutti uomini, è uno squilibrio di potere che non può non avere conseguenze".

"Il suo tempo sta finendo". Vladimir Putin malato, la bomba di Fiona Hill: chi è questa donna, uno choc in Russia

Da qui la sua ipotesi: "Vedo molta esibizione di testosterone e di machismo, una specie di competizione tra uomini che devono dimostrare di essere più forti. Nel linguaggio, nelle posture, noto forme di infantilismo". E ancora, rimarcando il tema: "Sono tutti uomini, come dicevo, ma poi assumono una posa ridicola, tra il bellicoso, il fanfarone e il narcisistico, quando dovrebbero conformarsi alla gravità della situazione e pensare a ristabilire la pace, l'unico obiettivo".

Vladimir Putin, "cervello compromesso dagli steroidi: ecco la prova". Parla l'esperto, uno choc

Insomma, secondo la Royal le immagini di Vladimir Putin a torso nudo sul cavallo avrebbero scatenato una reazione a catena: "Con quelle immagini, quell'esibizione di muscoli. Gli altri hanno paura di essere da meno, di essere accusati di piegarsi alle prepotenze, e quindi rispondono a tono, quando farebbero meglio a non scendere sullo stesso livello".

Vladimir Putin, "come è bello morire": copiature di Hitler e Vangelo, il delirio dello zar ai raggi X

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.