"Gunslinger gait", Vladimir Putin malato di Parkinson: l'ultima inequivocabile conferma

28 marzo 2022 a

a

a

Oltre al volto gonfio, c'è un altro dettaglio che farebbe credere che Vladimir Putin sia malato. Si tratta della "gunslinger gait", letteralmente "camminata da pistolero", un segnale che potrebbe prefigurare il Parkinson. A crederlo Bas Bloem. L'esperto professore, controllando molti video del presidente russo e della sua camminata, ha affermato: "Per gli esperti di disturbi del movimento come noi - ha confidato all'Express - la prima diagnosi che viene in mente, certamente parziale, è il morbo di Parkinson, in cui un'oscillazione del braccio ridotta asimmetricamente è una caratteristica distintiva".

Putin e il movimento della spalla sinistra: è il segnale involontario della malattia? "Che cosa significa", la soffiata di Nicolai Lilin

Una forma del morbo che Putin avrebbe già dal 2020, proprio come Valery Solovei, ex storico dell'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, aveva anticipato. Il muoversi dello zar è oggetto di dibattito da lungo tempo e non per tutti è riconducibile a una malattia. Alcuni infatti ricordano anche la sua lunga esperienza da agente nel KGB. Per questo il team di studiosi ha deciso di vagliare anche tale ipotesi, imbattendosi in un precedente manuale di addestramento del KGB che forniva istruzioni su come gli operatori avrebbero dovuto muoversi sul campo.

"La paura profonda di Putin". Lo pischiatra Ammoniti nella testa dello Zar: un inquietante trauma infantile

Qui si può leggere: "Quando ci si muove, è assolutamente necessario tenere l'arma contro il petto o nella mano destra. Il movimento in avanti dovrebbe essere fatto con un lato, di solito il sinistro, leggermente ruotato nella direzione del movimento". Oltre a queste due teorie, c'è quella che lo vede malato di tumore e sotto farmaci. Motivo questo che spiegherebbe la sua aggressività. Sarà vero? Il Cremlino non ha atteso prima di smentire e tramite il portavoce Dmitry Peskov ha fatto sapere che lo zar sta lavorando in orari "estremamente irregolari", ma è "emotivamente a posto, quindi sono tutte sciocchezze".

"Il suo tempo sta finendo". Vladimir Putin malato, la bomba di Fiona Hill: chi è questa donna, uno choc in Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.