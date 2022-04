PiazzaPulita, Joe Biden demolito da Padellaro: "Gli anni pesano, com'è ridotto". Inquietanti conferme

01 aprile 2022 a

"Non possiamo parlare di Occidente come fosse un tutt'uno, ormai è chiaro che la strategia di Biden è diversa da quella dell'Unione europea". Antonio Padellaro, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della guerra in Ucraina con particolare riferimento all'atteggiamento dei leader occidentali nei confronti di Vladimir Putin. "Non si era mai visto un nemico che tiene per il collo l'altro nemico con la questione del gas - ha continuato il giornalista del Fatto Quotidiano, riferendosi allo zar - e non è solo una questione economica, ma anche una questione di ricatto continuo".

Padellaro, poi, ha parlato anche della recente telefonata che Mario Draghi ha avuto con Putin. Una conversazione nella quale si è parlato non solo di guerra, ma anche di gas: "Ma si è mai visto un nemico assoluto col quale i leader dell'Europa si telefonano continuamente? Sarebbe stato buffo se durante la seconda guerra mondiale Hitler avesse telefonato a Churchill o viceversa", ha sottolineato il giornalista.

"O l'Unione europea trova una sua strategia, una sua capacità di interloquire con Putin oppure sarà sempre sottoposta ai diktat di Biden", ha proseguito Padellaro. Che alla fine sul capo della Casa Bianca ha voluto puntualizzare: "Non è un presidente lucidissimo. A parte la debolezza politica, Biden sta dimostrando purtroppo che gli anni pesano, perché sta facendo delle gaffe straordinarie".

