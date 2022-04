PiazzaPulita, l'affondo di Domenico Quirico: "Dovrebbero querelare Joe Biden. Se nemmeno Dio..."

01 aprile 2022 a

"Sei stato querelato dall'ambasciatore russo ed è un onore per te": Corrado Formigli si è rivolto così al suo ospite Domenico Quirico a PiazzaPulita su La7. Il giornalista de La Stampa, infatti, è stato attaccato da Mosca per via di un articolo intitolato "Se uccidere il tiranno è l'unica via d'uscita". E a tal proposito ha detto: "L'ambasciatore dovrebbe querelare Joe Biden perché è stato lui a dirlo chiaro: neanche Dio vuole più che Putin stia al potere".

Quirico ha spiegato che si possono usare i termini più diversi, ma alla fine il concetto non cambia: "Si può parlare di eliminazione, liquidazione, uccisione. Sono metodi che sono la specialità della casa per la Cia oltre che per il Kgb che utilizza il suo celeberrimo veleno. Io ho fatto questo articolo non perché aspiri a diventare tirannicida, ma solo perché circola, da quando è iniziata questa tragedia, che il sistema più rapido e forse l'unico che abbiamo sia che qualcuno faccia fuori Putin".

Domenico Quirico a PiazzaPulita, il video dell'intervento

Il giornalista, però, come già aveva fatto nel suo articolo finito sotto accusa, ha spiegato che spesso l'uccisione del tiranno non risolve mai la situazione: "La storia dimostra che questo sistema non ha mai funzionato, per il caos che ne segue o perché chi sostituisce il tiranno distrutto è peggio di lui".

