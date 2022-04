Dritto e Rovescio, Soloviev: "Zelensky è l'assassino, punto". Il fedelissimo di Putin contro Del Debbio

01 aprile 2022 a

Colpaccio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 31 marzo. Ospite in collegamento ecco uno dei volti più controversi che abbiamo imparato a conoscere da che guerra fu, quello di Vladimir Soloviev, giornalista russo fedelissimo di Vladimir Putin, per altro colpito anche dalle sanzioni imposte dalla Ue.

E nel suo intervento, Soloviev individua un solo colpevole per quel che sta accadendo: Volodymyr Zelensky, il premier ucraino: "Ha un brutto carattere, con davvero poca memoria sugli errori e i peccati ucraini. Forse devo ricordarvi che nel passaggio...", premette. Dunque, nel mirino ecco finirci Joe Biden, che ha recentemente definito "macellaio" lo zar Putin, facendo schizzare ulteriormente il livello della tensione internazionale. "Cosa è stato fatto nella guerra in Iraq? Lo devo ricordare? Joe Biden ha detto che andava bene bombardare Kabul, o Belgrado in altre occasioni", afferma Soloviev.

Quindi, Del Debbio chiede al giornalista russo se ha mostrato sulle sue televisioni le affermazioni di Biden contro Putin. Risposta affermativa: "Certo, lo abbiamo mostrato sempre. Molto più di questo, anche come gli americani hanno cercato di dire che Biden affermava qualcosa che non intendeva dire. Può chiamare Putin come vuole, non ce ne frega niente: è Zelensky l'assassino qui, questo è certo - la spara -. Ha ucciso persone in Donbass e poi ha detto: io vi accuso, è così semplice fermare la guerra con Zelensky durante le sue campagne elettorali. Poi non lo ha fatto, come promesso. Quante persone sono state uccise in Donbass in questo periodo? Non è stato nemmeno calcolato. Il 24 aveva l'occasione", conclude Soloviev riferendosi all'ultimo negoziato fallito prima dell'invasione. L'occasione era quella di arrendersi senza combattere, cedendo Crimea e, appunto Donbass.

