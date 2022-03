Switchblade, il drone kamikaze: Joe Biden provoca Putin, la situazione può precipitare

31 marzo 2022 a

Sono arrivati in Ucraina i primi sei carichi di aiuti militari statunitensi dei trenta previsti. Washington "sta dando priorità al materiale di cui gli ucraini hanno più bisogno", a partire dai sistemi di difesa antiaerea e contro i mezzi corazzati. Riporta il sito metronews.it che "abbastanza presto" inizierà a spedire anche i droni Switchblade.

I droni Switchblade, detti anche droni kamikaze, possono colpire a lungo raggio. "Un operatore da terra lancia il drone da un tubo: una volta lanciato, Switchblade vola verso il suo obiettivo grazie a un sistema di pilotaggio che gli consente di seguirlo se si muove. Lo Switchblade, prodotto dall’azienda statunitense AeroVironment, sta in uno zaino e costa 6mila dollari. L’aereo è azionato da un motore elettrico, quindi le sue dimensioni ridotte e il volo silenzioso rendono estremamente difficile rilevare o tentare di intercettare, consentendogli di avvicinarsi a un bersaglio a 157 km/h".

"Ho parlato a lungo con Biden, per un’ora. Ovviamente l’ho ringraziato per l’aiuto di un miliardo di dollari e per altri 500 milioni di dollari di aiuti per il budget. Ho sottolineato che ora è il momento cruciale. Sono stato molto onesto con lui: per noi l’aiuto degli Usa è essenziale e ora è importante aiutare l’Ucraina e che il mondo democratico mostri la sua forza", ha detto in un nuovo video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

