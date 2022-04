Tagadà, Joe Biden smascherato da Domenico Quirico: "Non gli frega niente dell'Ucraina"

05 aprile 2022 a

"Joe Biden non ha alcuna intenzione di trattare con Putin. Sta affossando qualunque tentativo di negoziato": Domenico Quirico, ospite di Tagadà su La7, ha parlato dei veri obiettivi degli Stati Uniti nell'ambito del conflitto in corso in Ucraina. Secondo il giornalista de La Stampa, il disinteresse americano per la pace è del tutto evidente: "Ogni volta che c'è un tavolo, gli americani compiono qualche gesto o dicono qualcosa per impedire che il negoziato si rassodi".

Quirico, poi, ha spiegato anche le differenze tra l'Europa e gli Usa: "Gli americani stanno facendo una guerra diversa da quella che fanno gli europei. Gli Stati Uniti vogliono solo la caduta di Putin, non gliene importa niente di cosa succede in Ucraina. Anche se brutali, le cose bisogna dirsele. Dell'Ucraina pensano solo sia un buon posto dove indebolire l'avversario".

A quel punto il giornalista ha spiegato: "Il vero scopo degli americani non è arrivare a una forma di coesistenza che salvi l'indipendenza degli ucraini e accontenti un po' questo tiranno scatenato. Loro vogliono solo abbattere Putin, sostituirlo alla guida della Russia. Gli europei invece cercano di aiutare l'Ucraina per quanto possono e di arrivare prima o poi a un accordo che li sottragga a questo sanguinoso pasticcio".

