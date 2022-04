Joe Biden, l'ultimo delirio: "Rupert Murdoch l'uomo più pericoloso al mondo"

06 aprile 2022 a

L'uomo più "pericoloso del mondo" per Joe Biden? No, non è Vladimir Putin. Secondo un team di giornalisti del New York Times, per il presidente degli Stati Uniti l'uomo più pericoloso sarebbe il proprietario di Fox News e magnate Rupert Murdoch. Per la precisione dal libro "This Will Not Pass", dei giornalisti Jonathan Martin e Alexander Burns, emerge che Biden avrebbe considerato Fox News "come una delle forze più distruttive degli Stati Uniti".

L'odio del presidente Usa nei confronti dell'emittente non è nuovo, visto che dall'inizio del suo insediamento, i giornalisti gli hanno chiesto chiarimenti sui rapporti d'affari all'estero di suo figlio Hunter Biden. Non è tutto, a gennaio il presidente fu intercettato mentre definiva uno dei corrispondenti della Fox, Peter Doocy, "stupido figlio di pu**na". Il motivo? Aveva fatto a Biden una domanda sull'inflazione.

Nel libro si specifica che il presidente descrive l’emittente americana come "un torrente di programmi" contrari alla sua amministrazione "che alimentano lo scetticismo contro i vaccini e disseminano le teorie complottiste più sfrenate sugli attacchi del 6 gennaio al Congresso". In ogni caso anche su Putin, Biden non ha lesinato critiche definendo il presidente russo "criminale di guerra" e "macellaio", gettando il Paese nel caos.

