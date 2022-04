Joe Biden umiliato dalla moglie Jill: "Ci sono milioni di persone, perché proprio lei?", lo sfogo che spiega tutto

05 aprile 2022 a

Anche la moglie Jill critica Joe Biden. Il grande errore del presidente degli Stati Uniti secondo la first lady è stato nominare come sua vice Kamala Harris, ex ministro della Giustizia della California e senatrice democratica. Jill avrebbe preferito Keisha Lance Bottoms, Val Demings, Karen Bass o Susan Rice. "Ci sono milioni di persone negli Stati Uniti, perché dobbiamo scegliere proprio una che ha criticato Joe?", chiese allora la moglie di Biden. La Harris infatti aveva attaccato l'attuale presidente accusandolo di essersi alleato da giovane con alcuni senatori razzisti. La contrarietà di Jill, riporta il Messaggero, è racchiusa in un libro che ricostruisce la campagna, This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future, scritto da due giornalisti del New York Times, Jonathan Martin e Alexander Burns.

Uno sfogo che ora sembra ancora più attuale visto che la popolarità di Kamala è addirittura più bassa di quella di Biden che è già ai minimi (appena al 41,1%). Del resto Kamala Harris, da quando è entrata alla Casa Bianca è stata protagonista di molti scivoloni, tanto che dieci dei suoi collaboratori più stretti si sono dimessi, l’ultimo, il vice capo di staff Michael Fuchs. E la stessa Kate Bedingfield, direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca si sarebbe lamentata del fatto che la Harris non riesce a organizzare nulla ed è totalmente inefficace come leader.

E anche se oggi 5 aprile Joe Biden riceverà alla Casa Bianca Barack Obama per cercare di risalire in termini di popolarità si può stare certi che saranno le rivelazioni su Kamala a monopolizzare l’attenzione, poiché molti pensano che Biden non si ripresenterà nel 2024 e che la vicepresidente finora non abbia dato prova di essere all’altezza di fare la presidente, In atti sono pronti a sfidarla all'interno del partito democratico.

