Joe Biden inquietante, come chiama Michelle Obama al comizio: il video che sconcerta il mondo intero

Altra gaffe per Joe Biden. La macchina delle gaffe, come si era descritto, ha colpito ancora. Oggetto dell'ultimo scivolone Michelle Obama. Il presidente degli Stati Uniti, durante un comizio, si è riferito all'ex first lady chiamandola "vicepresidente". "Sono profondamente orgoglioso del lavoro che sta facendo come first lady - ha detto rispetto alla moglie Jill - con l'iniziativa Joining Forces che ha iniziato con Michelle Obama quando era vicepresidente". Peccato però che Michelle, moglie dell'ex presidente Usa Barack Obama, non sia mai stata vicepresidente. Eppure la Casa Bianca non è nuova agli scivoloni del suo inquilino.

Qualche giorno fa Biden ha messo a serio repentaglio i negoziati tra Russia e Ucraina. In una delle sue apparizioni, il presidente ha definito Vladimir Putin "un criminale di guerra", "un macellaio" e auspicato "che lo zar non rimanga più al potere". Parole che hanno scatenato Mosca e così Washington, con la Casa Bianca costretta a raddrizzare il tiro.

A inizio conflitto, i social si erano scatenati contro il capo di Stato americano. Il motivo? Ancora una volta un tragico errore. "Putin - aveva detto - può circondare Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai il cuore e l'anima del popolo iraniano". Ecco allora che era intervenuta la vice Kamala Harris, che gli aveva suggerito che i cittadini dell'Ucraina sono "gli ucraini".

