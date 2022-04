Bucha, David Parenzo e Grimaldi, rissa in diretta: "Vergognati", "non sai un ca***"

06 aprile 2022 a

David Parenzo e Fulvio Grimaldi si sono scontrati ferocemente a La Zanzara, su Radio 24. Tutto parte dall'annuncio dell'ex inviato di guerra, 88 anni, da sempre no vax, di essere malato di Covid e di doversi ricoverare. Un annuncio che scatena l'ironia del conduttore che attribuisce il contagio a un complotto della Nato e di Soros. Quindi Grimaldi ribatte dandoli del "sandwich-man del virus e delle guerre".

"Guarda che nessuno è felice del tuo ricovero", chiarisce subito Parenzo, "anzi, mi dispiace per tutte quelle persone che sono cadute nella trappola della cattiva informazione e che non si sono vaccinate. Mi dispiace davvero, ma avresti dovuto vaccinarti". No, risponde Grimaldi, "sarei già morto. Tu, Parenzo, sei un morto vivente".

Ma la tensione scoppia quando Grimaldi afferma che la responsabilità della strage di Bucha è del battaglione Azov. "Io fossi in te mi vergognerei. Mi spiace perché sei molto malato, ma stai dicendo cose vergognose", attacca Parenzo. "È tutto falso, ho le prove e i documenti. Tu non sai un ca***", ribatte l'ex inviato. "Ma che razza di prove hai?", gli chiede ancora il conduttore: "Stai per andare in ospedale perché stai male per il covid e ancora stai a dire cazz***. Sei un paranoico". "Tu sei di una ignoranza abissale", insulta Grimaldi, "non so come tu faccia a fare il giornalista. Ti hanno tolto la logica, bisogna essere degli idioti per fare quel massacro. Secondo voi, i russi sono così idioti da darsi questa martellata sui cogli***?".

