Charlene di Monaco, "il dossier du Rocher". Le carte segrete che possono rovinare il Principe Alberto

06 aprile 2022 a

a

a

Che ci siano dei complotti per rovinare il principe Alberto? Diversi retroscena parlano di un piano per mettere i bastoni tra le ruote al reale a capo del Principato di Monaco. A svelare quanto starebbe accadendo ci pensa Le Monde che tratteggia uno scenario inquietante fatto di misteriose manovre. Come? Con alcuni documenti apparsi online. Si tratta di file compromettenti raccolti sotto il nome di "Dossier du Rocher".

Charlene di Monaco dimessa, l'annuncio e uno strano sospetto: perché la data non è casuale

Il sospetto di Alberto è chiaro e sarebbe legato alla sua posizione anti-Putin: c’è un’organizzazione che agisce alle sue spalle e che vuol mettere gli artigli sugli affari immobiliari sotto la Rocca. Da sempre il suo vero grande business. Proprio queste indiscrezioni hanno portato a due diverse inchieste: una monegasca, una parigina. Ma non è tutto, il timore è che chi remerebbe contro il principe starebbe utilizzando le fragili condizioni della moglie, la principessa Charlene.

"Gigantesca operazione mediatica". Charlene di Monaco a casa? La "strana coincidenza": ombre su Alberto

Come ben sappiamo la Wittstock è stata ricoverata per lungo tempo. Ovviamente non è stata benissimo, però Alberto sostiene che la rosa di indiscrezioni, spesso false, che hanno circondato questa lunga convalescenza, facciano parte del piano per indebolire la Corona. Sarà vero?

Charlene di Monaco tornata a Palazzo, ma... Subito voci esplosive: "Se ne vuole andare". Principe Alberto di sasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.