Maria e Katerina, cancellare il cognome: lo sfregio delle figlie a Vladimir Putin

06 aprile 2022 a

a

a

A nulla potrebbe servire la decisione di cambiare cognome, le figlie di Vladimir Putin rischiano comunque di venire sanzionate dall'Occidente. L'Unione europea starebbe infatti pensando a un quinto pacchetto di sanzioni che, oltre agli oligarchi, potrebbe prendere di mira Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Sulla vita della 36enne e della 35enne si sa ben poco. Certo è però che le due sono molto influenti in Russia. La prima nel campo della medicina, la seconda in quello della scienza.

Anastasia, la figlia del generale Fsb e il party extra-lusso: "Chi c'era con lei", il fallimento delle sanzioni Ue

Maria è un'endocrinologa pediatrica ed è sposata con un manager olandese Jorrit Faassen. Legata al più grande progetto d'investimento privato in Russia nel campo della cura del cancro, la primogenita dello zar si occupa anche di progetti di ricerca sullo studio del Dna. Con lei Putin è diventato nonno di due nipoti: il primo nato nel 2012 e il secondo nel 2016.

"Dove abita Luiza Rozova, figlia segreta di Putin": smascherata dalle consegne a domicilio, ora trema

La secondogenita invece, dopo gli studi in scienze fisico-matematiche, sarebbe a capo del nuovo istituto per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dell'Università di Mosca. Secondo diversi proprio la sua brillante carriera potrebbe portarla al Cremlino in sostituzione del padre. Nel 2013 Katerina si è sposata con il figlio di un oligarca vicino al presidente russo, Kirill Shamalov, ma alcuni rumors raccontano di un divorzio arrivato nel 2018. La donna, così come la sorella, ha cambiato cognome prendendo quello della nonna. Maria e Katerina sono le figlie che Putin ha avuto da Lyudmila Putina. Dopo il divorzio arrivato nel 2014, si dice che lo zar sia legato ad Alyna Kabaeva. Dall'ex ginnasta Putin avrebbe avuto altri 4 figli. Ma la notizia non è ufficiale.

La figlia Sophia dietro il mese di follia di Roman Abramovich: le indiscrezioni, che cosa è cambiato il 26 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.