"Perché l'Italia deve solo ringraziare Toni Capuozzo": la presa di posizione di Tommaso Cerno

Nel mirino ci è finito Toni Capuozzo. Nel mirino per le sue posizioni su Bucha, per i dubbi che si è posto sull'eccidio nella città ucraina ad opera delle forze russe. Dubbi non tanto sulle responsabilità, quanto sulle tempistiche. Posizioni certo controverse, quelle del giornalista e inviato di guerra, che gli sono costate un diluvio di critiche.

Ma c'è anche chi si spende in sua difesa. Ci sono anche voci a favore di Toni Capuozzo. Tra loro, quella di Tommaso Cerno, che afferma: "L'Italia deve solo ringraziare giornalisti come Toni Capuozzo che mettono a disposizione la loro esperienza sui terreni di guerra e sulla cronaca internazionale per aiutare il loro paese a comprendere ciò che sta avvenendo e a non cedere mai al dovere del dubbio, del confronto e della verifica che sono pilastri di una democrazia", premette.

E ancora: "Proprio perché Capuozzo ci pone spunti di riflessione svolge il compito di tenere vivo un modello che rifugge le verità rivelate e assolute, campo delle dittature e del fanatismo. Pensare di fevocargli un premio per libertà di espressione e la cosa che Putin e i suoi accoliti farebbero con chi in altri luoghi usa le armi della propaganda e della verità di stato", conclude Cerno



