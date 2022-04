Vladimir Putin è malato, la conferma della Scampini: "Spaventoso. E pensa di avere una missione..."

07 aprile 2022 a

La domanda che tutti si pongono da giorni è solo una: ma Vladimir Putin è davvero malato? A dare una sua teoria su quanto starebbe accadendo al presidente russo è Sabrina Scampini. La giornalista di Mediaset, ospite di Controcorrente nella puntata andata in onda su Rete 4 mercoledì 6 aprile, si è espressa cosi: "Secondo me l’ultima intervista di Mikhail Khodorkovsky è stata piuttosto interessante, perché diceva un paio di cose che servono a capire Putin e quindi anche le sorti di quello che sta accadendo".

Nel salotto di Veronica Gentili la Scampini si dice convinta che "prima Putin pensava alla ricchezza, invece ora pensa di avere una missione e per questo è spaventoso, mi sembra piuttosto realistico".

E ancora, qualcosa sembra non convincerla: "Putin ha quasi 70 anni, che abbia un’andatura particolare o che non sia in forma come quando ne aveva 50 è anche abbastanza normale. Effettivamente sembra un po’ gonfio e lui è uno molto attento all’aspetto fisico, al suo stato e a come lui appare". Da qui una delle tante teorie accreditate: "C’è la possibilità effettivamente che lui possa non sentirsi benissimo".

