Maria Elena Boschi, dietro a quel broncio... nozze o crisi di coppia, la paparazzata che spiega tutto

Qualcuno ipotizza che possa esserci stata una burrasca tra Giulio Berruti e l'ex ministro “renziana” Maria Elena Boschi. I due fanno coppia dalla primavera 2019, tutto sembrava andare liscio come l'olio fino a quando c'è stato un vero colpo d'arresto. Secondo un insider, quindi si parla di indiscrezioni, potrebbero esserci stati problemi di cuore che i due hanno dovuto affrontare all'improvviso. Voci di rottura, amore al capolinea? Per adesso, visto che i diretti interessati stanno difendendo al meglio la propria privacy potrebbe essere soltanto un vero e proprio gossip.

Ma secondo una fonte segreta la crisi ci sarebbe stata, tutto archiviato. Nell'ultimo numero di Gente - diretto da Rossella Rasulo - la coppia è stata sorpresa al mare a Fregene. Quello del settimanale Gente è un vero e proprio scoop che toglie spazio all'ipotesi di una rottura. La coppia sembra, a giudicare dagli scatti, innamorata più che mai. Altro che crisi. Sembra tutta acqua passata oppure una gigantesca face news: la Boschi e Berruti si amano assai. Quindi nessun colpo di scena improvviso.

Tempo fa, l'attore scriveva: “Se brilla solo con il bel tempo non è vero amore”. Secondo le malelingue, purtroppo sempre ben informate, ci sarebbe stato qualche momento difficile che poi la coppia ha superato brillantemente. Invece, qualcuno parla di colpo di scena e, addirittura, di matrimonio. Forse nel 2022. Nessuna data certa per adesso, nessuna location. La coppia non parla ed ama custodire gelosamente i propri segreti (tutto rispettabile). E se la proposta di matrimonio fosse già arrivata? Tenetevi forte, sognate.

