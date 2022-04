Silvio Berlusconi in treno con Marta Fascina, il dettaglio sfuggito a molti: quasi-nozze, roba clamorosa

09 aprile 2022 a

a

a

Il grande ritorno di Silvio Berlusconi. Parte da Instagram la grande campagna romana del Cav: "In treno in direzione Roma per raccontare L’Italia del futuro” di Forza Italia", scrive l'ex premier a corredo della foto che lo ritrae seduto in un vagone del Milano-Roma: "La mascherina l’ho tolta solo per fare questa foto", scherza ma non troppo, visti i rischi per la sua salute connessi al Covid. Il Cav parlerà alla convention azzurra e tornerà su un palco per la prima volta da 2 anni e mezzo a questa parte. Ultimo comizio pubblico nell'ottobre 2019, nella famosa manifestazione congiunta con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sempre nella Capitale.

"Una prova d'orgoglio e una dimostrazione della centralità del partito", definisce il blitz il Corriere della Sera. Insieme a Berlusconi, i tre amatissimi cagnolini e soprattutto Marta Fascina. E qui politica e gossip privato si mescolano ancora, inevitabilmente. Nella foto pubblicata su Instagram, Berlusconi più o meno volontariamente mette in mostra la fede indossata all'anulare sinistro, altro segnale pubblico delle "quasi nozze" festeggiate ad Arcore qualche settimana fa con pochi selezionatissimi familiari, amici e collaboratori storici.

"Girano voci sull'86enne Berlusconi e Marta Fascina...". Il re del gossip la spara grossissima: gelo ad Arcore



Tra questi ultimi, non poteva mancare Marcello Dell'Utri: "Ah, il quasi-matrimonio, come dite voi - ironizzava l'ex senatore siciliano intervistato da Repubblica -. Che bella cerimonia, allegra. Una festa dell'amore e dell'amicizia. Ha diretto lui le danze". Poi una pesante rivelazione. Quando l'intervistatore gli ricorda che "i figli hanno impedito un rito ufficiale", suggerendo i timori avanzati da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, Dell'Utri non teme di uscire allo scoperto: "Ma sì, c'è stata qualche tensione ma lui ha appianato tutto - conferma Dell'Utri -. Posso dire che questa formula delle quasi-nozze farà tendenza?".

Le "nozze non nozze" celebrate il 19 marzo? Non è un caso: l'ultima teoria su Marta Fascina (incinta) dopo la smentita

​

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.