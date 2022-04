Luiza Rozova, "dove si trova e quanto costa": la scoperta sulla figlia segreta di Putin

09 aprile 2022 a

Luiza Rozova è la figlia 19enne non più segreta di Vladimir Putin, nata dalla relazione con l’ex amante Svetlana Krivonogikh. Quest’ultima faceva la donna delle pulizie, ma ormai è multimilionaria con tanto di partecipazione in una banca russa. A passarsela bene è quindi anche la figlia illegittima del leader del Cremlino: è stato scoperto recentemente che vive in un appartamento extra lusso, “affogato” nell’oro, e che vale più di 9mila euro al mese.

Si tratta di un super attico situato nel centro di San Pietroburgo: stando però alle ultime indiscrezioni raccolte dal Daily Mail, la 19enne avrebbe deciso di metterlo in affitto recentemente. Ciò sarebbe confermato dalle foto degli interni pubblicate dall’agenzia immobiliare Engel & Volkers. L’appartamento è così di lusso che appare in un certo senso anche “volgare”, non essendo arredato con buongusto ma più per ostentare una certa ricchezza. Secondo alcuni fonti russe, la ragazza vivrebbe insieme alla madre in un altro attico dal valore di quasi 2 milioni di euro. Un tempo attiva sui social, la 19enne ha reso privati i suoi account dopo essere stata travolta da un’ondata di indignazione per la guerra in Ucraina.

Un interior designer anonimo ha parlato con la Bbc Russia dell’appartamento messo in affitto dalla figlia di Putin: “Questa è una comprensione molto immatura del lusso. Si vede che il designer che si è occupato dell’attico ha padroneggiato un grande budget, preoccupandosi di soddisfare la vanità del cliente”.

