Matteo Bassetti sulle varianti Xj e Xe: "Bisogna fare molta attenzione"

09 aprile 2022 a

a

a

Basta allarmismo. Matteo Bassetti torna a parlare di Covid e, in particolare, della nuova variante. "La Xj, isolata ieri a Reggio Calabria non è altro che una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2, dunque contiene un pezzettino dell’una e uno dell’altra". Nulla di cui preoccuparsi per l'infettivologo del San Martino di Genova che chiede di evitare di "alzare un polverone ingiustificato o allarmismo inutile".

"Inopportuno e pericoloso". Quarta dose? Bassetti massacra il ministro Speranza: "Non è un medico, eppure...". Verità brutale

L'esperto infatti ricorda che è del tutto normale che il virus muti, "ci saranno sempre varianti e ricombinazioni come abbiamo visto per tanti altri virus". Intervistato dall'Adnkronos, Bassetti ammette che la scoperta della mutazione Xe in Inghilterra, "è frutto del fatto che studiamo questo virus come mai avevamo fatto in passato". Questo è sì un bene, ma dimostra anche come continuino a uscire "notizie scientifiche, cliniche, laboratoristiche che dovrebbero essere solo appannaggio della comunità scientifica, che invece quando arrivano al grande pubblico, non pronto a capire fino in fondo cos’è una ricombinazione rispetto a una variante".

"Non è servito a niente". Matteo Bassetti, clamoroso mea-culpa sul Covid: la confessione, due anni dopo

Da qui l'appello: "Per questo bisogna fare molta attenzione alla comunicazione corretta". Anche su Xj di cui al momento si sa solo che "potrebbe essere più contagiosa ma deve assolutamente essere provato. Dunque ci vogliono ulteriori studi".

"Perché non possiamo continuare a usarlo": Matteo Bassetti, una cupa verità sul vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.