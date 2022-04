Alessandro Orsini, cupa profezia: "Tra 5 anni ci sarà una terza guerra mondiale"

09 aprile 2022 a

Alessandro Orsini è pessimista. Il professore di sociologia del terrorismo è intervenuto ai microfoni di Accordi & Disaccordi. Qui si è lasciato andare a una preoccupante profezia: "Stiamo preparando la Terza Guerra Mondiale per i nostri bambini". L'esperto è convinto che prima o poi, anche se non ora tra Russia e Ucraina, qualcosa di brutto accadrà: "Non sono tanto preoccupato per me stesso, se devo morire in una guerra lo posso accettare. Sono preoccupato per i nostri figli. Se non scoppierà a causa dell’Ucraina, la terza guerra scoppierà tra 5 o 10 anni. Le dinamiche che portano le grandi guerre in Europa sono sempre le stesse. Se entriamo nell’ottica che Putin è un criminale che vuole invaderci tutti, se la terza guerra mondiale non scoppierà adesso per l’Ucraina, scoppierà per i paesi baltici o per la Finlandia".

Orsini, da giorni al centro della polemica dopo che la Rai ha stracciato il contratto con CartaBianca a causa di posizioni definite filo-Putin, è stato duramente attaccato anche da Bruno Vespa. A lui dedica una replica su Facebook: "Caro Dottor Bruno Vespa, ci tengo a farle sapere, molto rispettosamente, che non metterei piede nella sua trasmissione per nessun motivo al mondo".

E ancora, per rincarare la dose: "Quanto ai suoi inviti alla corretta informazione, sempre rispettosamente, le confesso che guardo Porta a Porta soltanto quando mi perdo le ultime dichiarazioni del governo (di turno)".

