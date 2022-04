Joe Biden, il generale Tricarico: "Non vuole la pace, spera di vedere Putin nella polvere"

11 aprile 2022 a

Di negoziati non si parla più. Ospite di Tagadà su La7, il generale Leonardo Tricarico svela che qualcosa di grave sta accadendo in Ucraina. "Non ho sentito la parola 'negoziati' né da Stoltenberg, né da Biden, né da Blinken, né da Johnson". Per lui "le trattative sono iniziate in maniera improbabile con quei negoziati auto-gestiti e con quei personaggi che non c'entravano nulla, poi sono proseguiti in tentativi un po' più seri".

Eppure secondo Tricarico, intervenuto nella puntata di lunedì 11 aprile ai microfoni di Alessio Orsingher, nessuno ha mai avviato negoziati veri e seri. "Nemmeno - prosegue - i paesi che ho citato prima. Negli interventi pubblici di Biden e gli altri, nessuno ha mai citato parole come 'negoziato', 'cessate il fuoco', 'stop alle armi'. Insomma, Joe Biden non vuole la pace e se non la vuole lui non la vogliono gli altri".

E ancora: "Da Biden c'è una cinghia di trasmissione diretta, senza nessun riduttore verso la Nato. Stoltenberg è una cassa di risonanza di Biden e gli inglesi sono addirittura più aggressivi, quindi questa è la situazione". Non solo, perché per l'esperto un altro errore è stato il fatto che "a questi tentativi, bisognava affiancare provvedimenti di deterrenza seri e non ridicoli, ossia tante forze aeree e mostrare la di essere pronti a usarle". Alla domanda su cosa vuole davvero Biden, Tridico non ci va per il sottile: "Vuole vedere Putin nella polvere".

