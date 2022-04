CartaBianca, Santanchè travolge Draghi: "Un premier non può dire quella roba", un disastro sull'Ucraina

13 aprile 2022 a

"Un premier non può dire di scegliere tra l’aria condizionata e la pace, è una sintesi sbagliata": Daniela Santanchè ha criticato apertamente Mario Draghi a Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer su Rai 3. Il riferimento è alla conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha fatto un accostamento tra la pace in Ucraina e il condizionatore, che poi è stato parecchio discusso.

"C’è il tema di un lockdown energetico in cui a pagare è il sistema produttivo", ha sottolineato la senatrice di Fratelli d'Italia. Secondo quest'ultima, infatti, non bisogna ridursi all'aria condizionata quando si affronta un discorso così serio che potrebbe mettere a rischio il lavoro di migliaia di persone. "Dobbiamo stare attenti che le sanzioni non colpiscano le nostre imprese", ha continuato la Santanchè.

La senatrice, comunque, non è l'unica ad aver criticato Draghi per quelle parole. Anche Luciana Littizzetto a Che tempo che fa lo ha punzecchiato con una lettera: "L’altro giorno ci hai chiesto: meglio la pace o il condizionatore acceso? Ti rispondo subito: io scelgo la pace e l’aria condizionata spenta. Se per finire questo scempio ci sono dei sacrifici da fare, io ci sto. Sempre meglio un po’ di caldo che la guerra fredda".

