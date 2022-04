Regina Elisabetta, lo sfregio terminale di Meghan e Harry. La biografa: "Doloroso vederla"

14 aprile 2022 a

a

a

Sono ore difficili per la Regina Elisabetta, debole a causa del Covid che ha contratto alcune settimane fa. La sovrana, che festeggia 70 anni di regno, deve fare i conti con le beghe di famiglia: Harry e sua moglie Meghan Markle non trascorreranno le vacanze di Pasqua in Inghilterra. Per loro un viaggio in Olanda, un vero colpo per la Regina che - secondo i tabloid inglese - avrebbe la mobilità limitata. E, quindi, potrebbe non prendere parte ad una serie di eventi pubblici.

Video su questo argomento Meghan Markle, "inferiorità di rango": perché ha distrutto il rapporto con Kate Middleton



Angela Levin, che è la biografa reale, in un'intervista a Sky News dice: "Immagino che gli assistenti siano preoccupati che se il pubblico non la vede, la gente potrebbe pensare che se non è lì non vale la pena andarci". E poi il viaggio in Europa del principe Harry, giunto dalla California. Nessuna tappa in Inghilterra: questo, secondo i beninformati, rattristerebbe la regina. "È abbastanza doloroso guardarlo. A lei (Sua Maestà, ndr) piacerebbe vederlo. Adora Harry, non ne è infastidita", racconta ancora la biografa.

Video su questo argomento "Ingrata e impertinente", Meghan Markle asfaltata da Camilla: nero su bianco, la fucilata della moglie del principe Carlo

I Sussex, lo ricordiamo, hanno detto "bye bye" alla nobiltà, una rinuncia molto importante, ed hanno lasciato l'Inghilterra. Quindi addio al diritto alla protezione reale: devono andare in giro con la scorta privata, visto che non hanno più diritto a usare quella concessa degli interni del Regno Unito. Nemmeno in occasione della commemorazione funebre, a un anno dalla morte del principe Filippo, I Sussex hanno fatto ritorno in Inghilterra. Lo scorso anno, dopo i funerali, ci provò papà Carlo a mettere i due fratelli, William ed Harry, uno di fonte l'altro. Una chiacchierata che, però, sarebbe servita a poco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.