Meghan Markle e Harry toccano il fondo, lo sfregio alla Regina malata: "Nessuna tappa in Inghilterra"

Francesco Fredella 12 aprile 2022

Dall'America all'Europa. Adesso, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra fanno un altro viaggio. Nessuna tappa in Inghilterra, dove mancano da diverso tempo. Unico obiettivo: l'Europa. Intanto, la regina Elisabetta - che sta per festeggiare i 70 anni di regno - non sta nemmeno troppo bene. Si parla da tempo di Megxit, l'uscita di della Markle e di suo marito dalla Corona inglese per andare a vivere in America all'insegna di una nuova e diversa vita.

Il nuovo viaggio, intanto, la vedrà sicuramente non sola, ma al seguito ci sarà perfino una troupe di Netflix: gli impegni per il documentario Heart of Invictus proseguono a ritmi serrati. E, invece, sembra che i figli Archie e Lilibet - che la regina Elisabetta ancora non conosce - siano rimasti in California. Il principe Harry e la moglie Meghan voleranno in Olanda per gli Invictus Games e tutto farebbe pensare all’ennesimo smacco alla famiglia reale.

Il motivo? I duchi di Sussex non hanno partecipato alla messa di commemorazione per il principe Filippo, che è morto lo scorso anno. La messa in suo suffragio è stata celebrata a Westminster, proprio dove si tennero i funerali che videro un rappacificamento tra Harry e William. Fu papà Carlo, in quell'occasione, a riunirli dopo la messa. Secondo i tabloid inglesi, invece, i due duchi avrebbero disertato l'evento perché non “non si sentono sicuri”. Una scusa che potrebbe sembrare poco veritiera, visto che anche in Olanda la situazione non è delle migliori. «È molto più rischioso andare in Olanda per supportare una charity che ha legami con l’esercito che non venire a Londra, dove le guardie del corpo degli altri membri della famiglia avrebbero protetto anche il duca di Sussex», racconta al Daily Mail Ken Wharfe, ex bodyguard di Diana.

