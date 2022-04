Marta Fascina e Berlusconi, il mistero dietro al loro primo incontro: spunta una clamorosa lettera, ora tutto torna...

16 aprile 2022 a

Marta Fascina e Silvio Berlusconi fanno ormai coppia fissa. I due, dopo le non nozze a Villa Germetto, sono "quasi" marito e moglie. Della loro relazione però si sa ben poco: il leader di Forza Italia e la giovane deputata preferiscono mantenere il massimo riserbo. A svelare qualche dettaglio in più sui fidanzati ci pensa allora Oggi. Il settimanale ripercorre la carriera della Fascina partendo dagli esordi in politica. "Anche quando nel 2013 si è candidata al consiglio comunale di Portici (PdL), è passata inosservata coi suoi 58 voti". Da qui il mistero dei misteri: come ha conosciuto il Cavaliere?

Quello che è certo, perché confermato da un amico del padre, è che nel 2013 da studentessa di Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma la Fascina inviava a Berlusconi missive di ammirazione. Marta scriveva lettere su carta, a penna, tante e tali da solleticare il vero punto debole del Cavaliere: "il narcisismo". Proprio grazie a quelle lettere la Fascina deve la sua lunga amicizia con il leader azzurro e poi il suo fidanzamento.

A ottobre 2011, Fascina era a Roma al party di compleanno di Giacomo Urtis, chirurgo estetico e amico di Nicole Minetti, anche lei a quella festa. Per Urtis sarà anche "modella", nel 2013, per un servizio sui ritocchini che lui pubblicizzò su Instagram. Che sia stato proprio Urtis a fare da Cupido? Chissà.

