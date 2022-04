Matteo Bassetti, "di quel vaccino facciano ciò che vogliono": attacco a Big Pharma, siero inutile?

20 aprile 2022 a

"In autunno è ragionevole pensare che tutti dovremo fare una dose di richiamo, almeno chi ha ricevuto la terza dose da più di sei mesi": l'infettivologo Matteo Bassetti, primario della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha parlato della quarta dose contro il Covid in collegamento con L'Aria che tira su La7. L'esperto, però, ha sottolineato che il secondo booster non può assolutamente essere fatto con i vaccini usati per le prime tre dosi.

"Io credo che non dobbiamo rivaccinarci con lo stesso vaccino con cui ci siamo vaccinati per tre volte ma dobbiamo chiedere tutti forte e in maniera univoca che le aziende farmaceutiche producano un vaccino orientato nei confronti delle varianti", ha proseguito Bassetti, facendo riferimento così alle mutazioni del virus, ormai sempre più diffuse, come Omicron e Omicron 2.

Matteo Bassetti a L'Aria che tira, il video

"A me non interessa se le case farmaceutiche hanno oltre un miliardo di dosi da utilizzare, ne faranno quello che vogliono, li regaleranno ai paesi in cui non ci si è ancora vaccinati - ha spiegato l'infettivologo -. Non è possibile che a ottobre ci ripresentino il medesimo vaccino. La comunità scientifica ne deve chiedere uno nuovo a gran voce già da ora".

