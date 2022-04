Andrey Stavnitser, "bombardate casa mia": mossa estrema dell'oligarca ucraino, strage di russi grazie alla webcam

20 aprile 2022 a

Andrey Stavnitser è un miliardario ucraino che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ha trovato rifugio in Polonia. Da lì segue attivamente quanto sta accadendo nel suo Paese e sta provando a rendersi utile come può. Amministratore delegato della società TransInvestService, Stavnitser è stato ospite del programma Good Morning Britain in cui ha raccontato una storia che lo ha visto direttamente coinvolto.

Anche dopo essersi trasferito in Polonia, il miliardario ucraino ha continuato a controllare le telecamere di sorveglianza della sua villa, che si trova vicino a Irpin, una zona di guerra particolarmente calda nelle prime fasi. Un giorno Stavnitser ha visto alcuni soldati dell’esercito russo impossessarsi della sua abitazione: a quel punto ha contattato l’esercito ucraino per chiedere di bombardarla. “I russi sono entrati in casa mia, bombardatela”, è stato il suo messaggio. “Hanno distrutto la maggior parte delle telecamere all’interno della casa, ma c’era una piccola webcam amatoriale”, ha spiegato il miliardario ucraino, che ha quindi preferito far saltare in aria la sua casa piuttosto che vederla nelle mani dei russi.

“Per fortuna alla fine sono stati distrutti dai militari ucraini”, ha assicurato Stavnitser, che a supporto di quanto dichiarato ha poi pubblicato su Facebook alcune immagini dell’artiglieria russa distrutta. Quella villa nei pressi di Irpin era praticamente nuova, ma il miliardario non ha avuto dubbi sul da farsi una volta che l’ha vista occupata dai russi: “È stata una decisione ovvia per me. Non c’è molto che puoi fare per aiutare i militari e questa è stata una delle opportunità che ho avuto”.

