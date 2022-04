Ilya Kiva, "contro Zelensky bomba atomica subito": il parlamentare ucraino che sta con Mosca aizza Putin

21 aprile 2022 a

Ilya Kiva è un politico ucraino che è stato espulso dal Parlamento per le sue nette posizioni filo-russe. Nelle ultime ore, però, Kiva ha superato ogni limite invitando Vladimir Putin a fare ricorso alle armi nucleari contro l’Ucraina. L’ex parlamentare ha inviato un messaggio sul suo canale Telegram e condiviso l’immagine di un’esplosione nucleare: “Ricorda, hanno paura e rispettano solo la potenza”.

“Zelensky, il suo entourage e i leader occidentali - ha proseguito Kiva - hanno molta paura di un attacco preventivo con armi di distruzione di massa. Questo è ciò che può porre fine alla guerra, non solo con le autorità ucraine, ma con l’intero Occidente, che oggi partecipa attivamente e già apertamente al conflitto militare in Ucraina. Se qualcuno pensa che questo non sia secondo le regole, ricorda: l’Occidente ha scritto queste regole nel proprio interesse e solo per distruggere in modo più efficace”. Non è il primo colpo di testa di Kiva, che già lo scorso 24 febbraio, poche ore dopo l’invasione russa in Ucraina, si era schierato dalla parte di Putin, sostenendo che gli ucraini avessero bisogno di essere “liberati”.

A proposito della minaccia nucleare, in una recente intervista Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’utilizzo di certe armi da parte di Putin non è improbabile: “Il mondo dovrebbe prepararsi per il possibile utilizzo delle armi nucleari da parte della Russia. Non serve aspettare quando quest'ultima utilizzerà il nucleare. Il mondo si deve preparare in vari modi: non solo cercando antidoti, rifugi ma con loro bisogna parlare. Bisogna fare pressione sulla loro economia. Sarebbero capaci di utilizzare qualsiasi arma, ne sono certo”.

