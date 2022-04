Vladimir Soloviev, Pietro Senaldi: "Chi è davvero", e la filorussa perde le staffe

22 aprile 2022 a

"Soloviev è pagato per fare la propaganda per Putin, fa il suo lavoro, addirittura in divisa": Pietro Senaldi ha parlato del conduttore russo nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Dopo essere stato ospite di questo talk, infatti, Soloviev nella sua trasmissione sulla tv di stato russa ha accusato gli italiani di essere ignoranti e di raccontare solo le loro verità. Commentando le sue esternazioni, allora, il condirettore di Libero ha sottolineato: "Noi in Italia lo abbiamo ospitato nei talk show, lui non ha invitato te o qualcun altro", ha detto rivolgendosi a Del Debbio, anche se quest'ultimo ha precisato: "No, mi ha invitato...".

Senaldi poi è andato avanti: "I suoi dibattiti sono diversi dai nostri, è un presentatore della tv di stato al soldo di Putin, racconta la verità di Putin che è diversa da quella reale. In guerra tutte le parti raccontano balle a proprio vantaggio". Queste parole però non sono piaciute a un'altra ospite del talk, Olga Ignatieva, filorussa scappata da Odessa: "Soloviev dice la verità. Nella sua trasmissione ci sono persone che esprimono diversi punti di vista, fanno parlare anche gli ucraini. Non è propaganda".

Ma Senaldi ha insistito: "Si Putin fa propaganda, non chiama 'guerra' la guerra, dice che sta facendo un'operazione di mantenimento della pace, chiama nazisti un'intera popolazione prendendo a pretesto un battaglione di poche centinaia di persone".

