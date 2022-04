Giuseppe Brindisi "canaglia", minacce dalla Russia al conduttore di Zona Bianca: sulla tv di Mosca...

Claudio Brigliadori 19 aprile 2022 a

a

a

Un Brindisi per Zona Bianca. Di nome (Giuseppe Brindisi, il conduttore) e di fatto, visto che a Cologno Monzese possono festeggiare per gli ascolti, ottimi, del talk di Rete 4, e soprattutto per la costanza: il programma è in onda ininterrottamente da un anno, senza pause né per l'estate né per le vacanze di Natale. Dopo il debutto del 7 aprile 2021, Zona Bianca ha cambiato collocazione nel palinsesto (da mercoledì sera al weekend) e avversari con cui vedersela, macinando puntata dopo puntata (oggi siamo a quota 55) ospiti, argomenti, servizi.

"Se fossi stato in Parlamento...". Andrea Scanzi cancella Giuseppe Conte: colpo di grazia al leader M5s

E la puntata di Pasqua ha pagato: 915mila spettatori e 5,8% di share. A fargli la festa, si fa per dire, ci ha provato anche Vladimir Soloviev, sorta di "Michele Santoro" russo talmente filo-Putin da diventare assai noto anche a casa nostra. Rimasto senza villa sul lago di Como, confiscata per le sanzioni che hanno colpito le personalità più vicine al Cremlino, il burbero Soloviev ha il dente comprensibilmente avvelenato nei confronti dei colleghi italiani. «Ho partecipato ad alcuni dibattiti con gli italiani che erano indignati per quello che succede in Russia - spiegava in studio nel suo seguitissimo show su Russia 1, il primo canale di Mosca, citando la sua partecipazione al talk Mediaset -. Un programma serale di Rete 4, popolare, gettonato. E ci accusavano di tutto».

"Putin? Avversario ma non nemico": il sospetto della Chirico sulle parole di Papa Francesco

E via con le accuse. «Io dico: parliamo dei nazisti di Azov. Loro mi dicono: I vostri soldati uccidono. Io rispondo: fatemi vedere le prove dei crimini dei nostri soldati, se ne avete. Invece i soldati ucraini tagliano la gola ai prigionieri e faccio vedere le foto. E gli italiani fanno finta di non capire». E una sua collega rincara la dose: «Il fatto che il mondo occidentale faccia finta di non vedere, ma vede tutto, questo li trasforma in mostri e in canaglie, anche più degli ucraini». Brindisi è avvisato: visto il clima che si respira, dovrà mettere in cantiere un'altra bella raffica di puntate. Non saremo ai livelli della Maratona Mentana, ma mai dire mai.

Lo schiaffo a Zelensky nel report di Alessandra Ghisleri: cosa pensano gli italiani di lui e Putin, uno choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.