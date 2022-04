Vauro, la vignetta sull'Ucraina scatena la polemica: "Vergogna, babbei"

24 aprile 2022 a

a

a

Pioggia di critiche contro Vauro. Il vignettista ha scatenato la polemica sui social, dopo che su Twitter ha pubblicato il suo ultimo disegno. Oggetto: la guerra in Ucraina. Qui, sulle colonne del Fatto Quotidiano, si vedono due militari. Uno dice all'altro: "Ma chi di noi è l'aggressore e chi l'aggredito?". E l'altro replica: "E chi se ne ricorda".

"Zelensky fa monumenti ai criminali nazisti". Vauro come Putin, da Veronica Gentili si scatena l'inferno

Parole che hanno scatenato gli utenti del web. "Il padre di questa famiglia se lo ricorda bene chi è l'invasore", è il commento di una persona che a corredo pubblica una foto che vede due ragazzi uccisi. E ancora: "Penso che la vignetta di Vauro sia schifosa, vergognosa, politicamente filo russa, apprezzabile solo da babbei. Fa volutamente confusione perché instilla il dubbio nei babbei che pace equivalga a resa e che gli aggrediti siano uguali agli aggressori. Uno schifo incommensurabile".

Un colpo di pistola. Vauro, "deriva russa": questa roba sul Fatto. Come brutalizza Draghi | Guarda

Proprio qualche giorno fa, in occasione di un'intervista, il vignettista affermava: "Vogliamo dire che gli Ucraini sono come i partigiani e fare la terza guerra mondiale? Spero di no! L’Ucraina ha un esercito regolare finanziato dagli americani e dagli inglesi dal 2014 e quindi non capisco cosa c’entra con la resistenza partigiana". Anche queste frasi destinate ad accendere la discussione.

"Senza Ze e senza Vla". Vauro, sfregio terminale a Zelensky: occhio alla sua faccia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.