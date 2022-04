Macron, imbarazzante fuorionda con Brigitte: "Ma i pantaloni...?"

24 aprile 2022 a

a

a

A poche ore dal risultato delle presidenziali in Francia, Emmanuel Macron le tenta tutte pur di conquistare i cittadini. L'ultima lo vede protagonista di un fuorionda che il suo staff ha ben pensato di diffondere sui suoi canali social. "Brigitte, posso restare così o devo cambiare i pantaloni?": è la domanda che il presidente uscente rivolge alla moglie. La prima parte, di circa 11 minuti, è stata registrata a Marsiglia sabato scorso, in occasione di un comizio.

Camicia aperta e pelo ovunque: Macron si mostra così, la foto che imbarazza l'Eliseo | Guarda

Qui lei replica: "No, ma devi arrivare sul palco con una giacca che poi ti togli". Intanto mentre i sondaggi danno Macron avanti, ma con Marine Le Pen a pochissima distanza, il presidente uscente si è goduto un attimo di relax. Macron è stato immortalato sulla spiaggia di Le Touquet, Nord della Francia. Con lui proprio la moglie.

Macron, la bomba sporca della "banca russa". E Marine Le Pen lo fa sbroccare: "Ma scherzi?" | Video

Che i due abbiano voluto dimenticare le cifre che circolano in queste ore e che fanno temere il peggio al capo dell'Eliseo? Chissà. Certo è che il vantaggio del presidente uscente si sta assottigliando di ora in ora, e i retroscena parlano di nuovo di "sfida all'ultimo voto" e di un Paese che seguirà lo spoglio, dalle 20 di domenica, "con il fiato sospeso". A mettere in difficoltà Macron anche l'astensionismo.

"La reazione di Draghi dopo Bucha". Indiscreto Macron: con Putin è finita in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.