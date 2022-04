Macron, parla Bernard Sananes: "Se dovesse vincere, sarà solo una mezza vittoria"

23 aprile 2022 a

Ora a dire la sua è Bernard Sananes . Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Elabe , di cui l'imprenditore è Presidente, sembrerebbe che Emmanuel Macron sia in vantaggio con il 55,5% contro il 44,5% della sua avversaria Marine LaPen . A condurre l'ultimo dibattito è infatti stato Macron, forse di più di quanto ci si aspettava. Eppure l'occasione dopo il dibattito del 2017 per LaPen era considerevole.

Secondo Sananes, come riporta Repubblica, l'ultima parola non sarebbe ancora detta. Tutto è ancora in ballo. Stando a quanto ha dichiarato l'imprenditore dal ballottaggio di mercoledì è emerso: “Quando interroghiamo i francesi ci dicono che Macron ha vinto sul presidenzialismo, mentre Le Pen sulla determinazione a cambiare le cose. Ma sui loro rispettivi punti deboli, poco è cambiato: lui è ancora considerato arrogante e lei continua a preoccupare ”. Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione però è l'affluenza al voto, ma Sananes non pare propositivo al riguardo: “Per il momento non vediamo una ripresa della mobilitazione come nel 2002, quando ci fu il fronte repubblicano dopo l'arrivo di Jean- Marie Le Pen al secondo turno e la partecipazione aumentò di otto punti tra i due turni. Nel 2017, al contrario, la partecipazione era diminuita di tre punti. Vedremo questa volta”.

Ago della bilancia sembrerebbe essere quindi Mélenchon : “L'incognita è nell'elettorato di Mélenchon. Più di quattro elettori su dieci risponde che potrebbe votare per Macron, il 25% dice di propendere per Le Pen (era il 10% nel 2017), e un terzo si prepara ad astenersi, a votare in bianco o nullo. Questa è la chiave del secondo turno”. Mélenchon ha visto sfumare il ballottaggio per soli 400.000 voti, ma ora chiede ai suoi elettori di votare scheda bianca domenica 24 aprile. L'idea finale di Sananes, semmai il candidato di LReM vincesse, dichiara che sarebbe una vittoria a metà: “Quindi se Macron dovesse vincere e ottenesse meno del 55%, sarà solo una mezza vittoria ”.

