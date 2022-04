Alina Kabaeva, ecco perché è l'amante di Putin: "Ogni famiglia...", la frase choc

25 aprile 2022 a

a

a

Alina Kabaeva rompe il silenzio. Dopo essere apparsa per la prima volta dopo lungo tempo in pubblico, la presunta amante di Vladimir Putin torna a parlare. L'occasione, ancora una volta, il festival di ginnastica. Qui l'ex campionessa di atletica definisce l'appuntamento "una vacanza non solo per il nostro Paese, questa è una vacanza per ogni famiglia". Dietro di lei le immancabili "Z" che riportano all'invasione russa in Ucraina. E proprio alla guerra fa riferimento la Kabaeva: "Ogni famiglia ha una storia di guerra, e in nessun caso dobbiamo dimenticarla ma tramandarla di generazione in generazione".

"Siete solo dei nazisti": le sconvolgenti parole dell'amante di Vladimir Putin, caos al Cremlino

Inutile dire che le parole hanno in ben poco tempo fatto il giro del web, con Julia Davis, giornalista di The Daily Beast, che commenta: "La presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, ha fatto una rara apparizione a Mosca, al festival di ginnastica 'Alina' (chiamato così in suo onore). In piedi davanti a uno sfondo coperto di 'Z', Kabaeva ha parlato della Seconda Guerra Mondiale e ha detto, senza un pizzico di ironia: 'Ogni famiglia ha una storia di guerra'".

Alina, l'amante di Putin e la bella vita a due passi dall'Italia: "La chiamano la...". Piccanti pettegolezzi privatissimi

Un intervento preceduto da una apparizione fotografica a Mosca. Nelle immagini la Kabaeva ha sfoggiato una fede al dito. Un dettaglio che ha fatto credere che lei e il presidente russo si siano sposati. Già da tempo si mormora che i due condividono quattro figli, che però lo zar non avrebbe riconosciuto.

Alina Kabaeva, l'amante di Putin è scomparsa: anche sul sito della società... un cupo sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.