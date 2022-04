Federico Rampini, rivolta al Corriere della Sera: "Quando va in tv...", fuoco amico

25 aprile 2022 a

a

a

Tutti contro tutti al Corriere della Sera. Monica Ricci Sargentini, firma del quotidiano, se l'è presa con Roberto Saviano per un suo articolo sul giornale. Il motivo? La prostituzione. A spiegare il clima che si respira il via Solferino è Dagospia: "In attesa dell’assemblea sul caso Ricci, l’affermazione contenuta nella replica del direttore Fontana, secondo la quale la redattrice poteva chiedere alla direzione 'di poter esprimere la sua opinione o di promuovere un confronto sull’articolo' è totalmente retorica". Secondo Dago la direzione fa scrivere "non per competenze o merito, ma chi pare a lei".

"Cosa potrebbe cambiare tutto": la profezia di Federico Rampini sulla fine di Joe Biden

Il sito di Roberto D'Agostino parla di un profondo risentimento di parte dei giornalisti. Da qui il riferimento a Federico Rampini. "Questo aspetto è aggravato dalla politica del 'Corriere' di dare in outsourcing quasi tutti gli editoriali, commenti, rubriche e interi supplementi ('La Lettura', ad esempio) - scrive Dago -. Ovunque è un comparire di scrittori (per mancanza di libri) amici o, meglio, amiche, della Stefanelli e della direzione".

"Chi c'è davvero dietro l'attacco a Moskva". Ucraini? Non proprio: droni e satelliti, la verità di Rampini | Video

Ecco allora l'accusa: "Ultimo caso quello di Rampini, al quale è stata affidata pure la cura di una collana di libri nella quale ha pubblicato, per metà, i suoi! Da qui la considerazione tra gli 'anziani' del 'Corriere' che siamo in una democrazia imperfetta: tutti possono esprimere le loro opinioni a parte i giornalisti del 'Corriere". Insomma, secondo Dago tutti coloro che si vedono in tv con il sottopancia "Corriere della Sera", altro non sono che collaboratori esterni o ex in pensione.

"La maggioranza del pianeta sta con Putin". Neri contro bianchi occidentali: Rampini, scenari catastrofici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.