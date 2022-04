Enrico Mentana e Dario Fabbri, "gli ho messo a disposizione tutto": indiscrezione esplosiva

25 aprile 2022 a

a

a

Come gli immunologi durante gli anni più duri della crisi pandemica, oggi sono gli esperti di politica internazionale e di geopolitica a fare da padroni nelle trasmissioni televisive. E, come i loro predecessori esperti di virus, anche gli specialisti di strategia hanno antipatie e simpatie fra colleghi; segnano il territorio e lo difendono. Pochi giorni fa, ad esempio, Germano Dottori, di "Limes", ha digitato un Tweet abbastanza velenoso: «Non ci sono novità apprezzabili dal punto di vista strategico, solo fatti tattici. Consiglio ai media di non saturare i palinsesti con dirette ora non necessarie. Anche la politica ha fatto le sue scelte. Fase da pilota automatico finché non succede qualcosa di serio».

"Com'è stata affondata davvero". Moskva, la verità di Fabbri: la più grande umiliazione per i russi

A molti è sembrata una frecciata a Dario Fabbri, ex di "Limes" che ha lasciato la rivista di Lucio Caracciolo prima per trasferirsi armi e bagagli nello studio televisivo di Enrico Mentana su La7. Poi ha avviato una pubblicazione concorrente a quella per cui scrive Dottori: "Domino", mensile di geopolitica, di cui è editore proprio il direttore di TgLa7, con Fabbri nel ruolo di direttore editoriale. Il mensile è in vendita dal 19 aprile su Amazon. L'annuncio è stato dato da Fabbri e Mentana sui social. «Da un'idea di Enrico Mentana e del sottoscritto, ogni mese oltre 100 pagine».

"Stazione bombardata, lo scenario peggiore". Mentana, cosa accadrà dopo l'orrore di Kramatorsk: il peggio sta per arrivare

Su Facebook, Mentana ha spiegato: «Conversando con Fabbri durante le pause in trasmissione ho capito quanto gli sarebbe piaciuto guidare una rivista di geopolitica tutta sua, che non fosse supplemento o costola di altri prodotti. Ho pensato che poteva farlo subito attraverso Open (il giornale online di Mentana, ndr.), e gli ho messo a disposizione tutti i supporti tecnici e di coordinamento editoriale, non intaccando come è ovvio la piena e assoluta libertà sua su tutte le scelte di contenuto. Fabbri ha accettato. E così oggi nasce "Domino"». Gli scontri fra analisti geopolitici non escludono quelli fra di loro e i virologi: Matteo Bassetti per esempio tempo fa si è lamentato: «Trovo assurdo oggi non parlare completamente più di Covid come se il problema fosse solo la guerra in Ucraina, che è una tragedia davanti la quale siamo attoniti. Ma non considerare più i rischi legati al virus la trovo un'idea cervellotica e non la comprendo».

Mentana come non si era mai visto: pizzicato così con Francesca Fagnani, scoop (intimo) di Signorini | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.