Sondaggio Mentana, sale solo il Pd del "soldato" Letta: Meloni-Salvini, di quanto aumenta il distacco

“Variazioni molto limitate”, ha annunciato Enrico Mentana prima di dar conto del solito sondaggio del lunedì elaborato da Swg per il TgLa7. Rispetto alla scorsa settimana, le intenzioni di voto non mostrano grandi cambiamenti, però offrono uno spunto di riflessione interessante: Enrico Letta è molto criticato sui social e viene dato da più parti come “sconfitto” nello scontro a distanza con Michele Santoro.

Eppure nel sondaggio Swg ciò non traspare: anzi, il Pd è l’unico partito che guadagna terreno, segno che la posizione chiara e inequivocabile pro-Nato del segretario dem sta pagando dal punto di vista elettorale. Il primo partito italiano rimane però sempre Fratelli d’Italia, stabile al 21,6%: conferme importanti per Giorgia Meloni, che ha assunto un ruolo più istituzionale da quando è scoppiata la crisi ucraina. Il Pd marca però stretto Fdi: è salito al 21,4% (+0,3 rispetto alla scorsa rilevazione). Sempre più staccata, invece, la Lega, che è scesa addirittura sotto il 16%: un brutto momento per Matteo Salvini, che si ritrova al 15,8% (0,2).

Non si riprende neanche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, affondato al 13,3% (-0,1): tutta la sceneggiata sulle spese militari non ha evidentemente pagato. Sotto la doppia cifra guida sempre Forza Italia (7,7%, -0,2), seguito dalla federazione composta da Azione e +Europa (5,3%, -0,1) e poi da tutti i partitini del 2%.

