Enrico Mentana come non si era mai visto: pizzicato così con Francesca Fagnani, scoop (intimo) di Signorini

Non soltanto Maratone, per Enrico Mentana. E non solo televisione per Francesca Fagnani, una delle giornaliste del momento. E i due, come i più sapranno, fanno coppia da tempo: lui 67 anni, lei 43. Ma stanno ben lontani dai riflettori, almeno quando non sono in diretta. Peccato però che ci sia Alfonso Signorini...

Infatti sull'ultimo numero di Chi, ecco pubblicate alcune foto della coppia a cena con amici. Foto irrituali: gli scatti della loro vita privata, infatti, sono "merce rarissima". Anche se la Fagnani, recentemente, ha parlato del suo rapporto con Mitraglietta proprio in un'intervista a Chi: "Sono prepotente, un po’ egoista ma anche ironica e ho smesso di sbirciare il cellulare del mio compagno", ha rivelato.

E così eccoli al ristorante, insieme ai loro cagnolini. Risate, un po' di relax e poi via a piedi, con i cuccioli rigorosamente al guinzaglio. Mentana e la Fagnani stanno insieme dal 2013, nove anni di convivenza vissuti con grande trasporto e complicità. Un rapporto che va alla grande, insomma.

