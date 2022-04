Ginevra Bompiani a DiMartedì: "Non siamo liberi, siamo proni a Nato e Biden"

27 aprile 2022 a

La scrittrice Ginevra Bompiani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 aprile, vuole la pace ed è contraria all'invio di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente: "Non avrei mai pensato di essere d'accordo con Di Battista. Chi vuole che la guerra finisca? Sicuramente gli ucraini. Ma chi altro vuole veramente che finisca? Chi parla di vittoria dell'Ucraina vuole che la guerra continui. E chi manda armamenti sempre più potenti non vuole che la guerra finisca".

E ancora, attacca la Bompiani che è in collegamento da Parigi: "L'impressione che Biden vuole che la guerra continui è molto forte. Gli Stati europei non sono liberi, l'impressione che siano proni alla Nato e agli Stati Uniti come mai prima d'ora. Questa impressione è molto forte". "Io invece", conclude la scrittrice, "sono pacifista e voglio che la guerra finisca".

Il video dell'intervento di Ginevra Bompiani a DiMartedì



Prima della Bompiani aveva parlato Alessandro Di Battista, che aveva spiegato: "Vladimir Putin ha detto che senza Crimea e Donbass non si arriva ai negoziati, se fossi stato premier o ministro degli Esteri avrei detto la Crimea è di fatto russa, in Donbass è complicato cacciare i russi... Si può trovare in questo momento una soluzione diplomatica"

