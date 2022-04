Carolina De Stefano a DiMartedì: "La strategia di Putin sta cambiando". Cosa dobbiamo aspettarci adesso

27 aprile 2022 a

Carolina De Stefano ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 aprile, spiega che "negli ultimi due mesi la strategia russa, che peraltro non conosciamo nei dettagli, è cambiata". "Prima l'obiettivo" del presidente Vladimir Putin, "era il controllo politico del paese", continua la docente di Storia e politica russa della Luiss, "ora invece si parla di più della questione territoriale. Diciamo che anche i russi si stanno adattando alla situazione, rispetto all'inizio".





Il video dell'intervento di Carolina De Stefano a DiMartedì

Una tesi che è sostenuta anche dal generale Vincenzo Camporini. Dal punto di vista militare, infatti, "negli ultimi 4-5 giorni non è successo nulla. Mi aspettavo che una volta liberata Kiev le forze armate russe lanciassero una controffensiva devastante in Donbass, mi aspettavo che questo fosse preceduto da una tempesta di fuoco, artiglieria pesante e missili". Invece, osserva Camporini, "c'è stato un qualche incremento di questo tipo di attività non eccezionale ma sul terreno le cose sono rimaste come prima. In questo momento c'è uno stallo assoluto".

Come si spiega questo stallo? Secondo il generale "o Putin non vuole spingersi fino in fondo", e questa sarebbe una buona notizia, "perché si sta preparando al dialogo oppure le capacità militari russe sono alla prova". Insomma, è cambiata la strategia.

